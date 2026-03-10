Wie dreist kann eine Porsche-Taycan-Kopie sein?

Wie weit der Shangjie technisch entfernt ist, weiß man noch nicht. Es ist jedoch die Rede von LFP-Batterien mit 80 und 100 kWh von CATL. Beim Fahrwerk dürfte sich der Hersteller keine Blöße geben und Luftfederung, Doppelquerlenker vorn sowie eine Fünflenker-Achse hinten einsetzen. Auch moderne Assistenzsysteme inklusive Lidar scheinen gesetzt. Man wird die Wahl haben zwischen Hinterrad- und Allradantrieb.