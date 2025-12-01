Wo man weiße Weihnachten bald abschreiben kann

Müssen wir uns in Österreich von weißen Weihnachten verabschieden? Eine Auswertung historischer Wetterdaten zeigt, dass es rund um die Feiertage immer seltener schneit. Krone+ weiß, welche Städte sich heuer dennoch auf Flocken freuen dürfen, und wo man die Hoffnung eher (endgültig) begraben sollte.
Österreich im Jahr 1962: Es war der bislang letzte echte Kältewinter in Mittel- und Westeuropa. Zwischen 24. und 28. Dezember betrug die Tages-Mitteltemperatur in Innsbruck knapp minus 20 Grad, in Wien waren es gar die viertkältesten Werte seit Aufzeichnungsbeginn vor 249 Jahren. Aus dieser Zeit stammt auch ein Schnee-Rekord: An der Wetterstation Innsbruck-Flughafen wurden am 24. Dezember 1962 stolze 96 Zentimeter Schnee gemessen. Heute undenkbar?
