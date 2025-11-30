Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“

Thomas Gottschalk ist an Krebs erkrankt. Seit Juli tobe in ihm ein Kampf, den niemand sehen durfte, erklärt die TV-Legende jetzt. Er habe bereits zwei Operationen hinter sich gebracht und jetzt nur ein Ziel: „Ich muss gesund werden.“
„Ich habe Krebs“, sagt Gottschalk der deutschen „Bild“-Zeitung frei heraus. „Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht“, erzählt Gottschalks Frau Karina. „Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen.“ Doch nach diesem Eingriff war der Kampf noch nicht vorbei.
„Thomas musste dringend ein zweites Mal operiert werden, weil noch viel mehr Gewebe vom Krebs befallen war, als vermutet“, schildert Karina. Nach mehreren Tagen in der Klinik durfte Gottschalk wieder nach Hause fahren. Statt sich zu schonen, machte der Moderator aber weiter wie bisher. „Das war rückblickend wohl mein größter Fehler“, sagt er. Doch sein Pflichtbewusstsein siegte: „Ich hatte fest zugesagte Engagements und Verträge, die ich erfüllen wollte.“
„Zu Hause ist er wie immer“
Gottschalk muss bis heute Medikamente nehmen. „Starke Schmerzmittel, Opiate“, erklärt Karina der „Bild“-Zeitung. Das Paar dachte, dem Moderator gehe es wieder gut. „Zu Hause ist er wie immer“, sagt Karina. Erst bei der Bambi-Verleihung hätten sie gemerkt, wie stark die Nebenwirkungen der Medikamente seien. Es sei, als würde er mit seinem Kopf in einer Waschmaschine stecken, beschreibt Gottschalk das Gefühl.
Will jetzt gesund werden
Die Romy-Verleihung in Kitzbühel wollte Gottschalk trotzdem nicht absagen. „Dann wäre noch mehr Häme über mich hereingebrochen.“ Er hatte überlegt, ob er vor dem Auftritt lieber keine Medikamente nehmen soll, doch „das haben mir die Ärzte verboten.“ Seine Rede in Kitzbühel habe ihm aber eines gezeigt: „Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.“
Für Karina ist die Krebserkrankung ihres Mannes nur schwer zu ertragen. „Ich bin an Thomas‘ Diagnose fast zerbrochen“, gibt sie zu. Aber die TV-Legende blicke seit dem ersten Moment an optimistisch in die Zukunft. „Dadurch hat er mich inzwischen auch auf eine positive Ebene gebracht.“
