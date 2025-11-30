Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“

„Zu Hause ist er wie immer“

Gottschalk muss bis heute Medikamente nehmen. „Starke Schmerzmittel, Opiate“, erklärt Karina der „Bild“-Zeitung. Das Paar dachte, dem Moderator gehe es wieder gut. „Zu Hause ist er wie immer“, sagt Karina. Erst bei der Bambi-Verleihung hätten sie gemerkt, wie stark die Nebenwirkungen der Medikamente seien. Es sei, als würde er mit seinem Kopf in einer Waschmaschine stecken, beschreibt Gottschalk das Gefühl.