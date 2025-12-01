Das ist die absurdeste Bushaltestelle Wiens

Bei der U3-Endstelle in Ottakring gibt es eine Kuriosität: Innerhalb von nicht einmal 80 Metern müssen die Busse gleich an zwei Haltestellen hintereinander stoppen. Zum Vergleich: Jeder moderne U-Bahn-Zug ist länger als diese kurze Strecke. Die Wiener Linien haben eine kuriose Erklärung dafür.
Fahrgäste, die mit dem 45 A bzw. 48 A von Wilhelminenberg kommend in der Rankgasse Ecke Huttengasse stehen bleiben, schütteln nur den Kopf. Der Linienbus hält an der Haltestelle beim Eingang zur U3-Endstation Ottakring. Dann fährt er einmal kurz ums Eck und steht bei der nächsten Haltestelle.
