Das ist die absurdeste Bushaltestelle Wiens

Fahrgäste, die mit dem 45 A bzw. 48 A von Wilhelminenberg kommend in der Rankgasse Ecke Huttengasse stehen bleiben, schütteln nur den Kopf. Der Linienbus hält an der Haltestelle beim Eingang zur U3-Endstation Ottakring. Dann fährt er einmal kurz ums Eck und steht bei der nächsten Haltestelle.