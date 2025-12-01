Vorteilswelt
Kampfansage an ÖBB

Westbahn nennt erste Ticketpreise für Südstrecke

Österreich
01.12.2025 11:10

90 Tage vor dem offiziellen Start hat die Westbahn am Montag erste Preisdetails zur neuen Strecke in den Süden Österreichs präsentiert. „Damit bringen wir ein erstklassiges Angebot auf die Schiene“, betonte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch. 

Bereits Anfang 2024 sickerten erste Pläne durch – die „Krone“ hat berichtet. Seit März 2025 gab die Westbahn erstmals offiziell bekannt, ab 1. März 2026 täglich auch von Wien über Graz nach Klagenfurt und Villach (und retour) zu fahren. 

Die aktuellen Preise der Westbahn auf der neuen Südstrecke
Zur Erklärung: Superpreis-Tickets sind zuggebunden, kontingentiert und in mehreren Preisstufen verfügbar. Sie sind nur online buchbar – eine kostenlose Sitzplatzreservierung ist inklusive. Man benötigt keine Ermäßigungskarte. Motto: Je früher man bucht (möglich ab 90 Tage vor Reiseantritt), desto günstiger fährt man. Für ein Vorteils-Ticket braucht man eine entsprechende Ermäßigung (z.B. ÖBB-Vorteilscard). Ein Senioren-Ticket erhält man ab 65 Jahren. In Begleitung fahren Kinder unter sechs Jahren kostenlos mit. Für Kinder unter 15 Jahren zahlt man drei Euro pro Kind und Strecke.

Hochgeschwindigkeitszüge mit bis zu 250 km/h
Zum Start auf der Südstrecke wird die Westbahn mit drei Hochgeschwindigkeitszügen auf der neuen Koralmstrecke unterwegs sein, die bis zu 250 km/h schnell fahren werden.

  • Die private Westbahn ist seit 2011 auf Österreichs Schienen unterwegs. Anfangs nur zwischen Wien und Salzburg, fahren mittlerweile Westbahn-Züge mehrmals täglich Innsbruck, Bregenz, Lindau am Bodensee, St. Johann im Pongau sowie München und Stuttgart an.
  • Ab März 2026 geht es nun auch mehrmals täglich in die steirische Landeshauptstadt Graz und ins Bundesland Kärnten.
  • Bei jeder Onlinebuchung gibt es eine Sitzplatzreservierung gratis dazu. Wer ein Klimaticket besitzt, bekommt die Comfort Class gratis dazu (auf der Südstrecke sogar mit Sitzkomfort auf First-Class-Niveau).
  • Tickets für die Südstrecke sind ab sofort online auf westbahn.at sowie in allen Westshops in den jeweiligen Hauptbahnhöfen erhältlich, ab Februar 2026 dann auch in den Trafiken.
    Nähere Details zum Fahrplan finden Sie hier.

Volles Angebot mit täglich fünf Verbindungen ab 16. März
Der Start erfolgt in zwei Stufen: nach Lieferung der ersten beiden Fahrzeuge fährt die Westbahn ab 1. März zunächst drei Mal täglich von Wien Hauptbahnhof Richtung Graz, Klagenfurt und Villach und retour – mit Zwischenhalten in Wien Meidling, Wiener Neustadt Semmering, Bruck an der Mur, Kühnsdorf-Klopeiner See und Pörtschach. Mit dem dritten Fahrzeug folgt ab 16. März das volle Angebot mit fünf täglichen Verbindungen je Richtung.

Die Fahrpläne der Westbahn auf der neuen Südstrecke
Westbahn-Start in den Süden früher als geplant
Ursprünglich hatte sich die Westbahn zum Ziel genommen, erst nach Fertigstellung des Semmering-Basistunnels gegen Ende des Jahrzehnts in den Süden zu expandieren.

„Wir starten so rasch und so umfangreich, wie es der Fahrzeugmarkt ermöglicht - und schneller, als es viele für möglich gehalten haben. Bahnreisende auf der Südstrecke werden somit viel früher als ursprünglich geplant von erstklassigem Bahnfahren mit der Westbahn profitieren“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

Tickets ab sofort online buchbar
Tickets für die neue Südverbindung kann man bereits ab heute online buchen. „Wer früh bucht, profitiert von besonders attraktiven Preisen inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung“, so Posch.

Porträt von Franz Hollauf
Franz Hollauf
