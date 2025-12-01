Westbahn nennt erste Ticketpreise für Südstrecke

90 Tage vor dem offiziellen Start hat die Westbahn am Montag erste Preisdetails zur neuen Strecke in den Süden Österreichs präsentiert. „Damit bringen wir ein erstklassiges Angebot auf die Schiene“, betonte Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.
Bereits Anfang 2024 sickerten erste Pläne durch – die „Krone“ hat berichtet. Seit März 2025 gab die Westbahn erstmals offiziell bekannt, ab 1. März 2026 täglich auch von Wien über Graz nach Klagenfurt und Villach (und retour) zu fahren.
Grafik: Die Preise in der Übersicht
Zur Erklärung: Superpreis-Tickets sind zuggebunden, kontingentiert und in mehreren Preisstufen verfügbar. Sie sind nur online buchbar – eine kostenlose Sitzplatzreservierung ist inklusive. Man benötigt keine Ermäßigungskarte. Motto: Je früher man bucht (möglich ab 90 Tage vor Reiseantritt), desto günstiger fährt man. Für ein Vorteils-Ticket braucht man eine entsprechende Ermäßigung (z.B. ÖBB-Vorteilscard). Ein Senioren-Ticket erhält man ab 65 Jahren. In Begleitung fahren Kinder unter sechs Jahren kostenlos mit. Für Kinder unter 15 Jahren zahlt man drei Euro pro Kind und Strecke.
Hochgeschwindigkeitszüge mit bis zu 250 km/h
Zum Start auf der Südstrecke wird die Westbahn mit drei Hochgeschwindigkeitszügen auf der neuen Koralmstrecke unterwegs sein, die bis zu 250 km/h schnell fahren werden.
Volles Angebot mit täglich fünf Verbindungen ab 16. März
Der Start erfolgt in zwei Stufen: nach Lieferung der ersten beiden Fahrzeuge fährt die Westbahn ab 1. März zunächst drei Mal täglich von Wien Hauptbahnhof Richtung Graz, Klagenfurt und Villach und retour – mit Zwischenhalten in Wien Meidling, Wiener Neustadt Semmering, Bruck an der Mur, Kühnsdorf-Klopeiner See und Pörtschach. Mit dem dritten Fahrzeug folgt ab 16. März das volle Angebot mit fünf täglichen Verbindungen je Richtung.
Grafik: Die Fahrpläne der Westbahn auf der neuen Südstrecke
Westbahn-Start in den Süden früher als geplant
Ursprünglich hatte sich die Westbahn zum Ziel genommen, erst nach Fertigstellung des Semmering-Basistunnels gegen Ende des Jahrzehnts in den Süden zu expandieren.
„Wir starten so rasch und so umfangreich, wie es der Fahrzeugmarkt ermöglicht - und schneller, als es viele für möglich gehalten haben. Bahnreisende auf der Südstrecke werden somit viel früher als ursprünglich geplant von erstklassigem Bahnfahren mit der Westbahn profitieren“, so Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.
Tickets ab sofort online buchbar
Tickets für die neue Südverbindung kann man bereits ab heute online buchen. „Wer früh bucht, profitiert von besonders attraktiven Preisen inklusive kostenloser Sitzplatzreservierung“, so Posch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.