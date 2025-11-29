Influencerin: Ex-Freund bricht nun sein Schweigen

Im Fall der vermissten Grazer Influencerin Stefanie P. ist seit Freitag ihr Ex-Freund stundenlang von den steirischen Kriminalbeamten befragt worden. Der 31-Jährige machte dabei erste Angaben, hieß es am Samstag von der Polizei. Nach neuen Hinweisen soll nun auch wieder in Slowenien nach der Vermissten gesucht werden.