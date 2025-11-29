Influencerin: Ex-Freund bricht nun sein Schweigen

Im Fall der vermissten Grazer Influencerin Stefanie P. ist seit Freitag ihr Ex-Freund stundenlang von den steirischen Kriminalbeamten befragt worden. Der 31-Jährige machte dabei erste Angaben, hieß es am Samstag von der Polizei. Nach neuen Hinweisen soll nun auch wieder in Slowenien nach der Vermissten gesucht werden.
Der in Slowenien festgenommene Ex-Freund der 32-jährigen Grazerin ist am Freitag an die österreichischen Behörden ausgeliefert worden. Der Verdächtige wurde umgehend befragt, und dabei brach der Mann erstmals sein Schweigen. Er soll sich laut Ermittlern zunehmend „kooperationsbereit“ zeigen.
U-Haft verhängt
Seine Angaben müssten laut Polizei erst überprüft werden – sie hält sich aber auch aus kriminaltaktischen Gründen bedeckt. Immerhin sind zwei weitere Verdächtige – sein Bruder und sein Stiefvater – ebenfalls festgenommen worden. Über beide ist Samstagvormittag wegen Verdunkelungsgefahr die Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini verhängt worden.
Suche in Slowenien soll fortgesetzt werden
Bisher war die Suche nach der Frau erfolglos verlaufen. Am Samstag soll aber aufgrund neuer Hinweise wieder auf dem slowenischen Staatsgebiet gesucht werden, sagte ein Sprecher.
Angehörige bzw. Arbeitskollegen der Vermissten hatten am vergangenen Sonntag die Polizei verständigt. Sie hätten die Frau, welche die Nacht zuvor auf einer Weihnachtsfeier verbracht hat, telefonisch nicht erreicht, auch sei sie nicht zum Fotoshooting in Graz erschienen.
Die Ermittlungen ergaben, dass der Ex-Freund der Frau mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang stehen könnte. Die slowenische Polizei hatte ihn am Montagabend festgenommen, da er in der Nähe seines brennenden Autos beim Casino südlich des Grenzübergangs Spielfeld bemerkt worden war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.