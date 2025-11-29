Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft

Annette Frier („Merz gegen Merz“) sieht im deutschen Fernsehen ein strukturelles Problem für Schauspielerinnen ab 45 Jahren. „Es gibt sehr viele Kolleginnen, die immer gut gearbeitet haben und gerade gar nichts zu tun haben. Für Frauen ab 45 Jahren gibt es im deutschen Fernsehen nur sehr wenig nennenswerte Rollen“, sagte die 51-Jährige der dpa: „Es ist einfach ein Fakt.“
Sie selbst wolle sich bei der Thematik nicht zur Galionsfigur machen, betonte Frier. „Ich selbst bin davon nicht direkt betroffen, weil ich sehr gut arbeiten darf. Das ist ein Privileg“, sagte sie. „Aber ich sehe das strukturelle Problem sehr deutlich.“ Es sei keineswegs ausgedacht. Hinzu komme, dass es im deutschen Fernsehen auch zu selten um die Themen von Frauen in diesem Alter gehe. „Ich finde das schade und auch nicht sehr klug“, sagte Frier. „Wir sind knapp zehn Millionen. Eine relevante Zielgruppe und die wird an vielen Stellen gar nicht bedient.“
Frier hat eine neue Serie gedreht, die sich ausdrücklich mit einer Frauenfigur im entsprechenden Alter beschäftigt: Annette Frier. Im Comedy-Format „Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage“ spielt sie sich selbst. Da Rollenangebote zu wünschen übrig lassen, beschließt die Serien-Frier, selbst eine Serie zu machen – über Frauen in den Wechseljahren. Das Format läuft montagabends bei Sat.1 und ist vorab schon auf Joyn verfügbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.