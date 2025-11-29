Vorteilswelt
Frauen benachteiligt

Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft

Society International
29.11.2025 17:00

Annette Frier („Merz gegen Merz“) sieht im deutschen Fernsehen ein strukturelles Problem für Schauspielerinnen ab 45 Jahren. „Es gibt sehr viele Kolleginnen, die immer gut gearbeitet haben und gerade gar nichts zu tun haben. Für Frauen ab 45 Jahren gibt es im deutschen Fernsehen nur sehr wenig nennenswerte Rollen“, sagte die 51-Jährige der dpa: „Es ist einfach ein Fakt.“

0 Kommentare

Sie selbst wolle sich bei der Thematik nicht zur Galionsfigur machen, betonte Frier. „Ich selbst bin davon nicht direkt betroffen, weil ich sehr gut arbeiten darf. Das ist ein Privileg“, sagte sie. „Aber ich sehe das strukturelle Problem sehr deutlich.“ Es sei keineswegs ausgedacht. Hinzu komme, dass es im deutschen Fernsehen auch zu selten um die Themen von Frauen in diesem Alter gehe. „Ich finde das schade und auch nicht sehr klug“, sagte Frier. „Wir sind knapp zehn Millionen. Eine relevante Zielgruppe und die wird an vielen Stellen gar nicht bedient.“

Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über ...
Laut Annette Frier gibt es immer noch nicht genügend Rollenangebote für Schauspielerinnen über 45.(Bild: Viennareport)

Frier hat eine neue Serie gedreht, die sich ausdrücklich mit einer Frauenfigur im entsprechenden Alter beschäftigt: Annette Frier. Im Comedy-Format „Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage“ spielt sie sich selbst. Da Rollenangebote zu wünschen übrig lassen, beschließt die Serien-Frier, selbst eine Serie zu machen – über Frauen in den Wechseljahren. Das Format läuft montagabends bei Sat.1 und ist vorab schon auf Joyn verfügbar.

