Frier kritisiert deutsche Fernsehlandschaft

Sie selbst wolle sich bei der Thematik nicht zur Galionsfigur machen, betonte Frier. „Ich selbst bin davon nicht direkt betroffen, weil ich sehr gut arbeiten darf. Das ist ein Privileg“, sagte sie. „Aber ich sehe das strukturelle Problem sehr deutlich.“ Es sei keineswegs ausgedacht. Hinzu komme, dass es im deutschen Fernsehen auch zu selten um die Themen von Frauen in diesem Alter gehe. „Ich finde das schade und auch nicht sehr klug“, sagte Frier. „Wir sind knapp zehn Millionen. Eine relevante Zielgruppe und die wird an vielen Stellen gar nicht bedient.“