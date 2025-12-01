Fünf Personen bei Fahrzeugüberschlag verletzt

Im Bezirk Liezen in der Steiermark wurde eine ganze Familie bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Fahrzeug kam von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Vier Personen konnten sich selbstständig befreien, eine 24-Jährige wurde eingeklemmt. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.
Sonntagnacht kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B320 in Fahrtrichtung Schladming. Gegen 22.50 Uhr war ein 27-jähriger irakischer Staatsbürger mit einem Leihwagen unterwegs. In St. Martin am Grimming (Bezirk Liezen) kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Straße ab. Daraufhin verriss er das Lenkrad nach links und kam auf der anderen Straßenseite erneut von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte das Fahrzeug über eine Straßenböschung, überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.
24-Jährige musste befreit werden
Im Fahrzeug befanden sich gemeinsam mit dem 27-Jährigen auch sein 61-jähriger Vater, der am Beifahrersitz saß, sowie seine Schwester (24), seine Gattin (24) und seine Mutter (61), die sich auf der Rückbank befanden. Die Gattin des Lenkers wurde bei dem Unfall im beschädigten Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehren Diemlern, St. Martin am Grimming und Gröbming befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg eingeliefert.
Die restlichen Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit leichten Verletzungen in das DKH Schladming gebracht. Ein Alkoholtest mit dem Lenker verlief negativ.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Diemlern-Oberstuttern, Gröbming und St. Martin am Grimming sowie der Abschnittsfeuerwehrarzt Sassan Lachini, die Polizei, das Rote Kreuz Gröbming, der Christophorus C14, die Straßenmeisterei Gröbming und das Abschleppunternehmen Knerzl. Die B320 war an der Unfallörtlichkeit bis 0.40 Uhr gesperrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.