Fünf Personen bei Fahrzeugüberschlag verletzt

Sonntagnacht kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B320 in Fahrtrichtung Schladming. Gegen 22.50 Uhr war ein 27-jähriger irakischer Staatsbürger mit einem Leihwagen unterwegs. In St. Martin am Grimming (Bezirk Liezen) kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Straße ab. Daraufhin verriss er das Lenkrad nach links und kam auf der anderen Straßenseite erneut von der Fahrbahn ab. In der Folge stürzte das Fahrzeug über eine Straßenböschung, überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.