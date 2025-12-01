Sturm besiegt Hartberg

Video: Diese Szenen brachten Schmid zur Weißglut

Fußball
01.12.2025 12:00
0 Kommentare

Titelverteidiger Sturm Graz beendete seinen Negativlauf mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen den TSV Hartberg. Dessen Trainer Manfred Schmid brachten einige Entscheidungen von Referee Daniel Pfister dermaßen zur Weißglut, dass er nach dem Schlusspfiff wegen Schiedsrichterkritik die Rote Karte sah – und zwar „für nichts“, wie der Wiener danach betonte. „Ich habe ihn nicht beleidigt oder beschimpft.“ Schmid beklagte „sehr fragwürdige Dinge“, die auf das Konto von Pfister gegangen seien. Hier die Highlights im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.

Folgen Sie uns auf