NHL-Erfahrung! Neuer VSV-Coach soll Erfolg bringen

Das 361. Kärntner Eishockey-Derby endete mit einem lachenden KAC als Sieger. Für den VSV ist‘s der negative Höhepunkt der letzten 72 Stunden, in denen wegen der Trainer-Entlassung von „Ex“ Tray Tuomie viel Staub aufgewirbelt wurde. Auf den neuen Headcoach, der am Montag präsentiert wird, wartet viel Arbeit. Ein VSV-Akteur kennt ihn schon aus gemeinsamen NHL-Tagen.
Der VSV hat einen neuen Headcoach: Pierre Allard! Der 53-jährige Franko-Kanadier wird am Montag offiziell vor Ort in Villach präsentiert, leitet am Dienstag erstmals das Training. Nach der 1:4-Derbypleite in Klagenfurt erfuhren die Spieler noch in der Kabine, dass Allard die eintägige Vorbereitung für die Bozen-Partien am Mittwoch übernimmt. „Wir werden in den nächsten Tagen viel zu denken haben, wenn der neue Trainer was ändern will“, meinte Philipp Lindner nach der dritten Villacher Niederlage in Folge.
