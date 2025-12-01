NHL-Erfahrung! Neuer VSV-Coach soll Erfolg bringen

Der VSV hat einen neuen Headcoach: Pierre Allard! Der 53-jährige Franko-Kanadier wird am Montag offiziell vor Ort in Villach präsentiert, leitet am Dienstag erstmals das Training. Nach der 1:4-Derbypleite in Klagenfurt erfuhren die Spieler noch in der Kabine, dass Allard die eintägige Vorbereitung für die Bozen-Partien am Mittwoch übernimmt. „Wir werden in den nächsten Tagen viel zu denken haben, wenn der neue Trainer was ändern will“, meinte Philipp Lindner nach der dritten Villacher Niederlage in Folge.