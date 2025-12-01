„Stimmung ist schlecht, wir wirken weiter ratlos“

Abstiegskampf statt Titeltraum! Matthias Braunöder spielt mit Bari in der Serie B eine bisher enttäuschende Saison. Der nächste Gegner ist wegen der Mafia unter Aufsicht gestellt.
„Wir können auf eine fantastische Fanbase zurückgreifen – es sind natürlich keine schönen Momente, wenn wir unsere treuen Anhänger enttäuschen, es Pfiffe gibt“, erzählt Matthias Braunöder. Der mit Bari einfach nicht auf Touren kommt, in der Tabelle der Serie B immer weiter abrutscht, auf Platz 17, nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen liegt. Dabei wollte man vor der Saison im Titelkampf ein Wort mitreden, die Como-Leihgabe im Idealfall den zweiten Aufstieg ins italienische Oberhaus feiern. Die Realität ist eine ganz andere, zuletzt gab’s bei Empoli unter Neo-Trainer Vincenzo Vivarini den nächsten Dämpfer – 0:5. „Nach dem Seitenwechsel sind wir auseinandergebrochen, waren wir hinten viel zu offen. Die Stimmung im Klub ist sehr schlecht. Wir haben untereinander sehr viel analysiert und gesprochen, wirken aber weiter ratlos. Die Antwort muss endlich am Platz folgen“, brummt der Ex-Austrianer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.