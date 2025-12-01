Snowboarder rammt Skifahrerin (41) und flüchtet

Im Stich lassen von Verletztem

Wer dann auch noch davonfährt, ohne sich um das Opfer zu kümmern, lässt einen Verletzten im Stich. Dafür sieht das Gesetz bis zu einem Jahr Haft vor. Ist die Person schwer verletzt, so drohen bis zu zwei Jahre Haft. Gab es einen Toten, erhöht sich der Strafrahmen auf drei Jahre.