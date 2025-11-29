Marko Arnautovic, der stolze Familienvater

Da strahlt das Familienoberhaupt. Marko Arnautovic zeigt sich in einer aktuellen Insta-Story als stolzer Familienvater.
„Für immer dankbar für meine Familie“, schreibt Marko. Dazu zeigt er ein Bild von sich mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern. Mehr Idylle geht nicht. Arnautovic, der Spitzensportler, performt auch auf familiärer Ebene auf Europapokal-Niveau.
Sieg und leichte Verletzung
Familiär läuft‘s – sportlich auch. Am Donnerstag holte Arnautovic mit seinem Klub Roter Stern Belgrad in der Europa League einen 1:0-Sieg gegen FCS Bukarest. Ganz glücklich endete sein persönlicher Abend allerdings nicht – Marko verließ in der 85. Minute das Feld, offenbar leicht verletzt:
Zum Feiern mit den Fans reichte es nach Schlusspfiff aber jedenfalls, wie er ebenfalls auf Instagram teilte. „Das Glück ist mit den Mutigen“, schreibt er zu einer Bilderserie, die die Mannschaft vor den Roter-Stern-Fans zeigt:
Und die Familie wird sicher auch stolz sein, wenn Papa auf dem Platz abliefert.
