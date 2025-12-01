Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Influencerin getötet

Täter sagt jetzt: „Ich habe sie doch geliebt“

Steiermark
01.12.2025 11:32

Um 11 Uhr fand die Haftverhandlung gegen jenen jungen Mann statt, der am Morgen des 23. November seine Ex-Freundin getötet haben soll. Die Wiener Anwältin Astrid Wagner hat kurz davor seine Verteidigung übernommen. „Mein Klient sagt, dass er das Geschehene selbst nicht versteht.“

0 Kommentare

Am vergangenen Samstag hatte das Bangen, die verzweifelte Suche nach der zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast einer Woche vermissten Grazerin Stefanie P. ein grauenhaftes Ende: Patrick M., der Ex-Freund der bekannten jungen Influencerin, legte vor der Kripo ein fürchterliches Geständnis ab: „Ja, es stimmt, ich habe Stefi umgebracht.“ Am Morgen des 23. November, in deren Wohnung – nachdem sie von einer Party heimgekommen war.

Lesen Sie auch:
Der Verdächtige brach nach der mehrstündigen Einvernahme erstmals sein Schweigen.
Leiche im Koffer
Stefanie P.: Polizei legt grausame Details offen
30.11.2025
Krone Plus Logo
Influencerin vermisst
Was wir bisher wissen: Fakten zum Fall Stefanie
28.11.2025
Eltern von Stefanie P.
„Warten, dass sie unversehrt nach Hause kommt“
26.11.2025

Die Tat sei im Zuge eines Eifersuchtsstreits geschehen, behauptete der 31-Jährige in Verhören...

Patrick M. und Stefanie P. – der junge Mann soll seine Ex-Freundin erwürgt haben. Am vergangenen ...
Patrick M. und Stefanie P. – der junge Mann soll seine Ex-Freundin erwürgt haben. Am vergangenen Wochenende wurde die Leiche der Frau, versteckt in einem Trolley, in einem Waldstück in Slowenien gefunden.(Bild: https://www.instagram.com/badgalfani, Krone KREATIV)

Er blieb bei dieser Verantwortung, auch bei seiner Haftverhandlung, die am Montag am Grazer Straflandesgericht stattgefunden hat. Im Beisein seiner Anwältin Astrid Wagner.

In dieser Siedlung in Graz befindet sich die Wohnung von Stefanie P.
In dieser Siedlung in Graz befindet sich die Wohnung von Stefanie P.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Ich wollte das nicht tun...“
Die bekannte Verteidigerin hatte den einstigen Speditionsangestellten und Kellner davor erstmals in der U-Haft besucht und mit ihm ein langes Gespräch geführt. „Mein Klient ist völlig gebrochen, er versteht das Geschehene nicht“, sagt sie, und: „Er schluchzt ununterbrochen, dass er Stefanie P. unendlich geliebt hat – und noch immer liebt.“

Zitat Icon

Mein Klient ist völlig gebrochen. Er sagt, er versteht das Geschehene nicht.

Anwältin Astrid Wagner

Bild: Zwefo

Und er beteuere:  „Ich war so schockiert, als ich Stefi plötzlich reglos vor mir liegen sah.“ In einem „totalen Trancezustand“ will er dann seine Verschleierungsaktionen gesetzt – die Leiche in einen Trolley gepackt und in der Folge in einem Waldstück in Slowenien versteckt haben ...

Patrick M. droht eine Anklage wegen Mordes – und damit eine Verurteilung zu lebenslanger Haft.

Porträt von Martina Prewein
Martina Prewein
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Astrid Wagner
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.504 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.859 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
128.107 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf