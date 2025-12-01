Täter sagt jetzt: „Ich habe sie doch geliebt“

Am vergangenen Samstag hatte das Bangen, die verzweifelte Suche nach der zu diesem Zeitpunkt bereits seit fast einer Woche vermissten Grazerin Stefanie P. ein grauenhaftes Ende: Patrick M., der Ex-Freund der bekannten jungen Influencerin, legte vor der Kripo ein fürchterliches Geständnis ab: „Ja, es stimmt, ich habe Stefi umgebracht.“ Am Morgen des 23. November, in deren Wohnung – nachdem sie von einer Party heimgekommen war.