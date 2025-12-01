Vorteilswelt
„Epochaler Fehler“

Football-Aufreger: Vikings verlieren Meistertitel!

Sport-Mix
01.12.2025 11:37
DIe Vienna Vikings verlieren ihren AFL-Meistertitel.
DIe Vienna Vikings verlieren ihren AFL-Meistertitel.(Bild: GEPA)

Aufreger im österreichischen Football: Die Danube Dragons sind nachträglich zum österreichischen Meister bestimmt worden. Die Wiener profitierten von der Strafverifizierung von Partien der Vienna Vikings, die einen nicht einsatzberechtigten Spieler eingesetzt hatten. Die Spiele mit dem betroffenen Akteur wurden laut Presseaussendung des American Football Verbands (AFBÖ) von Montag mit 0:35 gewertet. Die Wikinger verpassten dadurch das Play-off und verlieren ihren 16. Meistertitel.

Gut vier Monate nach der 17:27-Niederlage gegen den Erzrivalen in der Austrian Bowl XL in St. Pölten erhalten die Danube Dragons nachträglich ihren insgesamt vierten Meistertitel nach 2010, 2022 und 2023. Sie sind nach der Strafverifizierung einiger Vikings-Spiele Sieger des Grunddurchgangs, der für die Bestimmung des Meisters herangezogen wird. Die Austrian Bowl XL wird dagegen „als nicht ausgetragen gewertet und für das Jahr 2025 nicht vergeben“, hieß es in der AFBÖ-Aussendung.

Auslöser ist ein falsch klassifizierter Spieler in den Reihen der Wiener. Laut Reglement gilt jeder ausländische Spieler, der jemals an einem US-College oder in einer Semi-Profi- bzw. Profiliga aktiv war, automatisch als „A-Klasse“. Der betreffende Akteur – ein deutscher Staatsbürger – wurde jedoch von den Vikings für die Saison 2025 als „E-Klasse“ gemeldet.

„Epochaler Fehler“
„Die AFC Vienna Vikings haben es verabsäumt, einen deutschen Staatsbürger auf seine Football-Vergangenheit hin zu überprüfen“, erklärt der Klub in einer Aussendung. „Das war ein epochaler Fehler, denn dieser deutsche Spieler steht nachweislich im Jahr 2019 am Roster der Greenville Panthers.“

Zunächst hatte der Verband eine hohe Geldstrafe verhängt. Nach erneuter Prüfung legte der AFBÖ jedoch nach: „Diese Strafe wurde am vergangenen Freitag um den Verlust des Staatsmeistertitels 2025 und den Verlust der Austrian Bowl XL erweitert“, so die Vikings weiter.

Für die Danube Dragons ist es wohl der ungewöhnlichste Meistertitel in ihrer Klubgeschichte.

„Epochaler Fehler"
