Football-Aufreger: Vikings verlieren Meistertitel!

Gut vier Monate nach der 17:27-Niederlage gegen den Erzrivalen in der Austrian Bowl XL in St. Pölten erhalten die Danube Dragons nachträglich ihren insgesamt vierten Meistertitel nach 2010, 2022 und 2023. Sie sind nach der Strafverifizierung einiger Vikings-Spiele Sieger des Grunddurchgangs, der für die Bestimmung des Meisters herangezogen wird. Die Austrian Bowl XL wird dagegen „als nicht ausgetragen gewertet und für das Jahr 2025 nicht vergeben“, hieß es in der AFBÖ-Aussendung.