Gut in Schuss! Der GAK hat nun eine neue Waffe

„Drei Siege aus den letzten vier Spielen – das hört sich nicht nur gut an, sondern diese Tatsache tut uns auch richtig gut. Jedem Einzelnen im Verein“, grinste Ferdl Feldhofer nach dem 3:1-Heimsieg im Kellerduell gegen BW Linz (Trainer Mitja Mörec musste Sonntag am Vormittag gehen). Nach dem sich die Mannschaft am Samstag in einem Grazer Restaurant zu einer kleinen Weihnachtsfeier versammelt hatte.