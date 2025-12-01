Gut in Schuss! Der GAK hat nun eine neue Waffe

Mit neun Punkten aus den letzten vier Partien erkämpfte sich der GAK in der Bundesliga einen Polster von fünf Punkten auf Schlusslicht BW Linz. Trainer Ferdinand Feldhofer ist sehr zufrieden, mahnt seine Spieler aber vor dem Grazer Derby am Sonntag gegen Sturm vor zu großer Euphorie. Vor allem Ramiz Harakate spielt derzeit in Topform.
„Drei Siege aus den letzten vier Spielen – das hört sich nicht nur gut an, sondern diese Tatsache tut uns auch richtig gut. Jedem Einzelnen im Verein“, grinste Ferdl Feldhofer nach dem 3:1-Heimsieg im Kellerduell gegen BW Linz (Trainer Mitja Mörec musste Sonntag am Vormittag gehen). Nach dem sich die Mannschaft am Samstag in einem Grazer Restaurant zu einer kleinen Weihnachtsfeier versammelt hatte.
