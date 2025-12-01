Im Halfpipe-Weltcup allein auf weiter Flur

Konstanz ist das entscheidende Stichwort

Sportlich will der Youngster in der heurigen Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. „Das Wichtigste ist für mich die Konstanz. Meine Tricks müssen gefestigter werden, dann kann ich bei den Weltcups immer in die Top-20 kommen“, weiß er. In der Vorbereitung hat Lechner viel trainiert, war fünf Wochen auf einem Gletscher in der Schweiz und zuletzt am Kitzsteinhorn. Kommende Woche geht es für ihn dann in Richtung China, wo am 10. und 12. Dezember die ersten Weltcupbewerbe dieses Winters in Secret Garden stattfinden. „Ich denke, dass ich ganz gut gerüstet bin.“