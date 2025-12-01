Eigener Bruder filmte Landwirt bei „Fahrerflucht“

Wie ein Fall für das „heitere Bezirksgericht“ liest sich ein Unfall im Mühlviertel. Denn die Beteiligten dürften untereinander kein besonders herzliches Verhältnis pflegen, was zu skurrilen Auswüchsen führte und letztlich sogar das Gericht beschäftigte.
„Böse Nachbarschaft ist schlimmer als Bauchschmerzen“, sagt ein Sprichwort aus der Lombardei. In einer Mühlviertler Gemeinde dürfte es diesbezüglich ordentlich rumoren. Das kam so: Im August des Vorjahres zog ein Altbauer mit seinem Hoftrack Baustellengitter auf einem Güterweg zum Hof seines Sohnes. Dabei beschädigte er vier Betonsäulen beim Zaun seines Nachbarn. Anstatt anzuhalten, setzte der Landwirt seine Fahrt fort, blieb dabei aber nicht unbeobachtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.