Eigener Bruder filmte Landwirt bei „Fahrerflucht“

„Böse Nachbarschaft ist schlimmer als Bauchschmerzen“, sagt ein Sprichwort aus der Lombardei. In einer Mühlviertler Gemeinde dürfte es diesbezüglich ordentlich rumoren. Das kam so: Im August des Vorjahres zog ein Altbauer mit seinem Hoftrack Baustellengitter auf einem Güterweg zum Hof seines Sohnes. Dabei beschädigte er vier Betonsäulen beim Zaun seines Nachbarn. Anstatt anzuhalten, setzte der Landwirt seine Fahrt fort, blieb dabei aber nicht unbeobachtet.