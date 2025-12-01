Im Video: Hartbergs Schmid rechnet mit Schiris ab

„Wir haben gespürt, dass sie Probleme und wenig Ideen haben, was sie gegen uns machen sollen. Sie hatten keine Torchancen, aber unser Spiel nach vorne hätte besser sein müssen“, so Hartberg-Trainer Manfred Schmid, der Stand jetzt nach einer Roten Karte aber die Heimpartie gegen LASK verpassen wird. Diese hatte der TSV-Coach nach dem Match wegen vermeintlicher Kritik an Referee Pfister gesehen.