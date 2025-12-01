Im Video: Hartbergs Schmid rechnet mit Schiris ab

Das Stadion bummvoll, Festakt in Hartberg mit viel Prominenz. Am Ende regierte aber der Frust beim TSV. Gegen den sichtbar angeschlagenen Meister war die Schmid-Truppe keineswegs die schlechtere Mannschaft, hätte dem Favoriten mit einem Tor wohl den Garaus machen können. Der Schuldige aus Sicht der Oststeirer war aber schnell gefunden.
„Wir haben gespürt, dass sie Probleme und wenig Ideen haben, was sie gegen uns machen sollen. Sie hatten keine Torchancen, aber unser Spiel nach vorne hätte besser sein müssen“, so Hartberg-Trainer Manfred Schmid, der Stand jetzt nach einer Roten Karte aber die Heimpartie gegen LASK verpassen wird. Diese hatte der TSV-Coach nach dem Match wegen vermeintlicher Kritik an Referee Pfister gesehen.
