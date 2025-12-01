Keine Beerdigung für Schauspielerin van Bergen

„Sie will sang- und klanglos von der Erde verschwinden“, sagte die Frau am Montag. Die Leiche werde verbrannt – was mit der Asche passiere, sei noch offen. Van Bergen war im Alter von 94 Jahren gestorben. In den 1950er- und 1960er-Jahren gehörte die Schauspielerin mit der markanten rauchigen Stimme zu den bekanntesten deutschen Filmstars.