Nur Frauen müssen in der Altstadt für Klos zahlen

Während die Pissoirs an einigen Toiletten in der Salzburger Altstadt gratis sind, kosten Damentoiletten generell 50 Cent. Viele Besucherinnen reagieren deshalb verärgert und haben kein Verständnis für die Zustände. Die „Krone“ hat sich vor Ort umgehört.
„Eine Frechheit!“ – Anna aus Niederbayern kann es nicht fassen. Dass die Pissoirs auf den Domtoiletten gratis sind, Damen jedoch für jeden Toilettengang zahlen müssen, das ärgert sie enorm. 50 Cent kostet das große Geschäft für die Herren, Damen zahlen den gleichen Betrag, egal ob groß oder klein.
