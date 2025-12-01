Nur Frauen müssen in der Altstadt für Klos zahlen

„Eine Frechheit!“ – Anna aus Niederbayern kann es nicht fassen. Dass die Pissoirs auf den Domtoiletten gratis sind, Damen jedoch für jeden Toilettengang zahlen müssen, das ärgert sie enorm. 50 Cent kostet das große Geschäft für die Herren, Damen zahlen den gleichen Betrag, egal ob groß oder klein.