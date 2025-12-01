USA bieten Maduro Ausreise aus Venezuela an

Während die Spannungen zwischen den USA und Venezuela immer weiter zunahmen, war der venezolanische Präsident Maduro mehrere Tage nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden. Ungewöhnlich für den linksnationalistischen Diktator, der sonst mehrmals die Woche im Staatsfernsehen zu sehen ist – so ungewöhnlich, dass es schon Spekulationen gab, er habe aufgrund der befürchteten Eskalation bereits das Land verlassen.