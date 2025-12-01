Elektronik-Firma schließt Produktion in Mariapfarr

Eine Rechnung zeigt den Druck, unter dem Gemeinden stehen: „Seit 2005 haben sich die Ausgaben in der sozialen Wohlfahrt verfünffacht“, so Andreas Kaiser, Bürgermeister in der noch jungen Marktgemeinde (die Erhebung war erst 2023). Gleichzeitig stagnierten zuletzt Einkünfte aus den Bundesertragsanteilen. Es muss knapp kalkuliert werden. Für Gemeinden wie Mariapfarr mit wenig Gewerbe ist es schwierig. Nur rund 300.000 Euro fließen jährlich an Kommunalsteuer in den Gemeindetopf.