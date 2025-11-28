Weihnachtself-Check: Wenn frecher Wichtel einzieht

Der erste Advent steht kurz bevor – und schon schwappt der nächste Brauch aus Übersee über uns herein. Konkret: der Weihnachtself. Nicht nur, dass er sich selbst einlädt und dann gleich den ganzen Dezember lang bleibt, er macht auch noch Scherze und Schabernack, dass es sich „gebacken“ hat – ja, manchmal auch mit Keksen. Was der ganze Unsinn eigentlich soll und bringt? Können wir Ihnen sagen!