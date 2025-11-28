Welchen Typ Mensch das Politisieren im Web anlockt

Wenn in den sozialen Medien politisiert wird, dann wird es oft hässlich: Unversöhnlich schlagen Vertreter rivalisierender Lager verbal aufeinander ein, es wird gehetzt und geschimpft, als gäbe es kein Morgen. Mögliche Ursache: Polit-Debatten im Netz locken ganz bestimmte Menschen an – „düstere Persönlichkeiten“, wie Psychologen es formulieren.
Sage mir, wer du bist, und ich sage dir, ob du online politisierst: Nach diesem Motto hat ein Team um den Medienwissenschaftler Saifuddin Ahmed von der Nanyang Technological University in Singapur eine Untersuchung über die psychologischen Eigenschaften von Social-Media-Nutzern mit einem Hang zum Politisieren durchgeführt. 8000 Probanden aus acht Ländern wurden unter die Lupe genommen – und jene, die sich online in politische Debatten einbringen, zeigen auffällige und wenig schmeichelhafte Gemeinsamkeiten.
