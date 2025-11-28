Welchen Typ Mensch das Politisieren im Web anlockt

Sage mir, wer du bist, und ich sage dir, ob du online politisierst: Nach diesem Motto hat ein Team um den Medienwissenschaftler Saifuddin Ahmed von der Nanyang Technological University in Singapur eine Untersuchung über die psychologischen Eigenschaften von Social-Media-Nutzern mit einem Hang zum Politisieren durchgeführt. 8000 Probanden aus acht Ländern wurden unter die Lupe genommen – und jene, die sich online in politische Debatten einbringen, zeigen auffällige und wenig schmeichelhafte Gemeinsamkeiten.