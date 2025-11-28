Skispringen der Damen in Falun ab 15.45 Uhr LIVE

Wer gewinnt das Skispringen der Damen in Falun? Um 15.45 Uhr beginnt der erste Durchgang, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Die Nordische Kombiniererin Lisa Hirner wird ab Freitag beim Weltcup der Spezialspringerinnen in Falun mit dabei sein. Sie ergänzt im WM-Ort von 2027 damit das Quartett Lisa Eder, Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele.
Da die Kombination der Frauen nicht olympisch ist, könnte sich für Hirner so eine Möglichkeit auf die Teilnahme an den Winterspielen in Italien bieten. Es ist ihr erster internationaler Leistungsvergleich.
