Odermatt scheidet auf dem Weg zur Bestzeit aus

„Komischerweise bin ich nicht verärgert“

Eine Überraschung nach den Siegen in Sölden und am Donnerstag im Super-G. Zumal sein letzter Ausfall knapp ein Jahr her ist. Am 8. Dezember 2024 schied der Schweizer im zweiten RTL-Lauf in Beaver Creek aus. „Ein klassischer Innenski – einmal mehr hier auf dem Schnee. Komischerweise bin ich nicht verärgert“, so Odermatt gegenüber SRF.