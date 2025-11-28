Odermatt scheidet auf dem Weg zur Bestzeit aus

Nein, das war nicht der Tag von Marco Odermatt! Der RTL-Dominator schied schon im ersten Durchgang in Copper Mountain aus. Dabei hatte er bei der zweiten Zwischenzeit Bestzeit!
Der Schweizer begann seine Fahrt eigentlich standesgemäß, holt mit Startnummer sechs auf Stefan Brennsteiner vier Zehntelsekunden Vorsprung heraus. Doch dann passiert es: Odermatt rutscht auf dem Innenski aus und ab in die Bande.
„Komischerweise bin ich nicht verärgert“
Eine Überraschung nach den Siegen in Sölden und am Donnerstag im Super-G. Zumal sein letzter Ausfall knapp ein Jahr her ist. Am 8. Dezember 2024 schied der Schweizer im zweiten RTL-Lauf in Beaver Creek aus. „Ein klassischer Innenski – einmal mehr hier auf dem Schnee. Komischerweise bin ich nicht verärgert“, so Odermatt gegenüber SRF.
