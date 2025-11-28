Einst ausgemustert: Nun ist er Torjäger vom Dienst

Merken Sie sich diesen Namen: Kapfenbergs Luca Hassler. Der 21-Jährige ist der treffsicherste Mittelfeldspieler der Zweiten Liga. Dabei wurde er als Jugendlicher in der WAC-Akademie ausgemustert, nun sorgte er bei den Gegnern im Strafraum für Kopfzerbrechen. Warum es heuer so gut läuft und Rapid sein Herzensklub ist.
Als 15-Jähriger wurde Luca Hassler in der Akademie des WAC aussortiert. Der Tenor dort: Luca ist zu klein und schmächtig...
