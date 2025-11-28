„Die österreichische Wand bleibt weiter standhaft“

„Ich fühle mich hier sehr wohl!“

Die Birmingham-Fans ließen Verteidiger Christoph Klarer nach dessen Vertragsverlängerung bis 2029 in den sozialen Medien hochleben. Der Böheimkirchner ist bei den „Blues“ längst angekommen – und nicht mehr wegzudenken! „Dass ich mit meinen 25 Jahren Kapitän dieses Traditionsklubs sein darf, ist eine große Wertschätzung, macht mich wirklich sehr stolz“, freut’s den Defensivmann der „Blues“, der seine Schuhe seit Sommer 2024 für City schnürt. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Eigentümer Tom Wagner und Tom Brady haben mit dem Verein in den nächsten Jahren Großes vor, sind nach wie vor extrem ambitioniert“, verfolgt nicht nur Christoph bei den Briten einen klaren Plan.