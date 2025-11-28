Der Böheimkirchner Christoph Klarer verlängerte seinen Vertrag beim englischen Chahmpionship-Team Birmingham City bis 2029, will mit dem Klub von Boss Tom Brady in die Premier League aufsteigen. Was für andere große Projekte bei seinem Verein und für ihn privat anstehen? Lesen Sie hier.
„Die österreichische Wand bleibt weiter standhaft.“ Oder: „Die beste Verpflichtung der letzten Jahre, unser Kapitän geht nicht von Bord ...“
„Ich fühle mich hier sehr wohl!“
Die Birmingham-Fans ließen Verteidiger Christoph Klarer nach dessen Vertragsverlängerung bis 2029 in den sozialen Medien hochleben. Der Böheimkirchner ist bei den „Blues“ längst angekommen – und nicht mehr wegzudenken! „Dass ich mit meinen 25 Jahren Kapitän dieses Traditionsklubs sein darf, ist eine große Wertschätzung, macht mich wirklich sehr stolz“, freut’s den Defensivmann der „Blues“, der seine Schuhe seit Sommer 2024 für City schnürt. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Eigentümer Tom Wagner und Tom Brady haben mit dem Verein in den nächsten Jahren Großes vor, sind nach wie vor extrem ambitioniert“, verfolgt nicht nur Christoph bei den Briten einen klaren Plan.
Zuletzt wurden die Entwürfe für das neue Stadion präsentiert. Ein irres Projekt! Die Kosten für die Multifunktionsarena (auch NFL-Partien und Konzerte sollen künftig dort stattfinden) betragen umgerechnet 1,3 Milliarden Euro! „Nach 120 Jahren im St. Andrews Stadium ist das für den Verein natürlich eine Wahnsinnssache. Wär schön, wenn ich zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch hier wäre, im Fußball weiß man nie“, blickt Birminghams Abwehrchef auf das neue Schmuckkästchen für 62.000 Zuschauer. „Wir wollen den Anhängern etwas zurückgeben. Das ist eine Arbeiterstadt mit ehrlichen Leuten.“
Wenngleich die Championship-Saison nach dem Aufstieg bisher durchwachsen verlief. Die Davies-Elf rangiert nach dem jüngsten 1:1 bei West Bromwich Albion auf Rang neun – zwei Zähler hinter den Play-off-Plätzen. „Man muss den neuen Bewerb respektieren. Es gibt extrem viele Mannschaften, die Unsummen investieren, von der Premier League träumen“, meint der Blondschopf. „Jetzt kommt für uns die heiße Phase, spielst du alle drei Tage.“ Die heiße Phase im kalten, englischen Winter. Klarer lacht: „Das ist schon herausfordernd. Wenn andere in den Urlaub fahren, geht’s bei uns rund.“
„Eine schöne und ereignisreiche Zeit“
Kraft für das Mammutprogramm (alleine in der Liga werden 46 Runden absolviert) gibt Ehefrau Lara. „Sie steckte für mich zurück, hält mir den Rücken frei. Ich konnte mich wegen ihr immer voll auf den Fußball konzentrieren.“ Das wird’s im Februar wohl nicht mehr spielen. Die Familie Klarer bekommt nämlich erstmals Zuwachs. „Das ist gerade eine sehr schöne und ereignisreiche Zeit. Wir freuen uns schon auf unsere Tochter.“
