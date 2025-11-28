Ex-Erfolgsarchitekt stand vor Rückkehr nach Linz!

2023 verließ Tino Wawra den FC Blau-Weiß in Richtung St. Pölten. Nach dem dortigen Aus wollte ihn 2024 der damalige BW-Trainer Gerald Scheiblehner zurück an die alte Wirkungsstätte lotsen, blitzte intern damit aber ab. Nun will Wawra den Linzern mit dem GAK die Hölle heiß machen.
GAK – BW Linz ist am Samstag mehr als ein Spiel. In Graz prallen zwei Welten aufeinander: Hoffnung gegen Angst, Tradition gegen Existenzkampf. Für Tino Wawra ist es ein Duell, das tief in seiner Fußballseele brennt – auch weil er heute auf der anderen Seite steht.
