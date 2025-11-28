Das Grand Hotel am Ring hat einen neuen Besitzer

Still und heimlich wechselte eines der bekanntesten Luxushotels Wiens für viel Geld den Besitzer. Die „Krone“ hat die ersten Details zur Nacht-und-Nebel-Aktion und den neuen Eigentümern.
In der Präsidenten-Suite des Grand Hotels wird niemand klaustrophobisch: 220 Quadratmeter groß, Esszimmer für acht Gäste, Kamin, voll ausgestattete Küche und ein Balkon, auf dem gut betuchte Gäste den atemberaubenden Blick auf die Wiener Ringstraße genießen können. Es ist auch dieser exklusive Standort in unmittelbarer Nähe der Staatsoper, der das Grand Hotel zu einem der erlesensten 5-Sterne-Luxushäuser Österreichs macht – weltweit berühmt.
