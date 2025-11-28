Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Vorstrafen

Polizei identifizierte vierten Louvre-Verdächtigen

Ausland
28.11.2025 17:57
Die französische Polizei hat den vierten mutmaßlichen Louvre-Täter identifiziert.
Die französische Polizei hat den vierten mutmaßlichen Louvre-Täter identifiziert.(Bild: AFP/DIMITAR DILKOFF)

Ungefähr sechs Wochen nach dem spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre ist auch der letzte mutmaßliche Täter identifiziert worden. Der 39-Jährige ist bereits wegen Zuhälterei und Hehlerei vorbestraft. Er wurde am Dienstag auf einer Baustelle in Westfrankreich festgenommen.

0 Kommentare

Gegen den 39-Jährigen aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis wird nun wegen Diebstahl und der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Drei Verdächtige, die mit ihm zusammen festgenommen worden waren, wurden unterdessen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die übrigen drei mutmaßlichen Einbrecher, die zwischen 34 und 39 Jahre alt sind, befinden sich seit längerem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie keine Vertreter organisierter Kriminalität seien.

Wie berichtet, hatten die Diebe am 19. Oktober Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro und unschätzbarem historischen Wert gestohlen. Sie waren mithilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberühmte Museum gedrungen. Sie entkamen mit ihrer Beute auf demselben Weg und flüchteten mit Motorrollern.

Lesen Sie auch:
Nach Kunstraub
Paris: Louvre rüstet auf, Tickets werden teurer
27.11.2025
Louvre-Coup
Polizei schnappt vier weitere Verdächtige
25.11.2025

Museumsdirektorin Laurence de Cars kündigte inzwischen an, eine mobile Polizeiwache im Louvre einzurichten. Bis Ende des Jahres sollen auch 100 neue Überwachungskameras angebracht werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf