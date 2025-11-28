Polizei identifizierte vierten Louvre-Verdächtigen

Gegen den 39-Jährigen aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis wird nun wegen Diebstahl und der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Drei Verdächtige, die mit ihm zusammen festgenommen worden waren, wurden unterdessen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die übrigen drei mutmaßlichen Einbrecher, die zwischen 34 und 39 Jahre alt sind, befinden sich seit längerem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie keine Vertreter organisierter Kriminalität seien.