Mehrere Vorstrafen
Polizei identifizierte vierten Louvre-Verdächtigen
Ungefähr sechs Wochen nach dem spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre ist auch der letzte mutmaßliche Täter identifiziert worden. Der 39-Jährige ist bereits wegen Zuhälterei und Hehlerei vorbestraft. Er wurde am Dienstag auf einer Baustelle in Westfrankreich festgenommen.
Gegen den 39-Jährigen aus der Pariser Vorstadt Saint-Denis wird nun wegen Diebstahl und der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Drei Verdächtige, die mit ihm zusammen festgenommen worden waren, wurden unterdessen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die übrigen drei mutmaßlichen Einbrecher, die zwischen 34 und 39 Jahre alt sind, befinden sich seit längerem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie keine Vertreter organisierter Kriminalität seien.
Wie berichtet, hatten die Diebe am 19. Oktober Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro und unschätzbarem historischen Wert gestohlen. Sie waren mithilfe eines Lastenaufzugs durch ein Fenster in das weltberühmte Museum gedrungen. Sie entkamen mit ihrer Beute auf demselben Weg und flüchteten mit Motorrollern.
Museumsdirektorin Laurence de Cars kündigte inzwischen an, eine mobile Polizeiwache im Louvre einzurichten. Bis Ende des Jahres sollen auch 100 neue Überwachungskameras angebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.