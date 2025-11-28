„Wir haben in Österreich einen Hype ausgelöst“

Wo das U17-Nationalteam am Samstag nach seiner Rückkehr von der WM in Doha gefeiert wird, warum das Finale gegen Portugal ein Straßenfeger war – und: Wovon sogar Trainer-Ikone Arsene Wenger schwärmte.
„Nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt ist es nicht leicht, sofort in die Federn zu fallen. Da geht dir so viel durch den Kopf, prasseln die ganzen Gefühle auf einen ein.“ Auch für Österreichs Teamchef Hermann Stadler war die Nacht nach dem mit 0:1 verlorenen Herzschlagfinale bei der U17-WM gegen Portugal keine gewöhnliche.
