„Wir haben in Österreich einen Hype ausgelöst“

„Nach so einer emotionalen Achterbahnfahrt ist es nicht leicht, sofort in die Federn zu fallen. Da geht dir so viel durch den Kopf, prasseln die ganzen Gefühle auf einen ein.“ Auch für Österreichs Teamchef Hermann Stadler war die Nacht nach dem mit 0:1 verlorenen Herzschlagfinale bei der U17-WM gegen Portugal keine gewöhnliche.