Die (dreisten) Versorgungsjobs für Politiker

Andere müssen zum Arbeitsmarktservice, wenn sie ihren Job verlieren. Politiker und Funktionäre im Umfeld der Stadt Wien sowie bei halböffentlichen Institutionen mit Zwangsbeiträgen fallen hingegen weich. Sie werden bis zum Pensionsantritt versorgt – egal ob die Stelle benötigt wird oder nicht.
Die Optik ist schief. Das weiß Manfred Juraczka selbst. Mitten in Sparzeiten wechselt der Ex-ÖVP-Chef vom Wiener Gemeinderat als zweiter Geschäftsführer in die Wirtschaftsagentur Wien. Ein hochdotierter Spitzenjob, der ohne Ausschreibung vergeben worden ist.
