Anästhesisten vor Operation 300 Euro in bar übergeben

Die Mutter hatte ihre Tochter vor drei Jahren zu dem Termin begleitet, obwohl sie mit der Entscheidung ihres Kindes, sich Fett absaugen zu lassen, alles andere als glücklich war. Sie versteht nicht, warum die Klinikärztin ihrer 63 Kilo leichten Tochter nicht davon abgeraten hatte: „Auf die Eltern hören die Kinder bei so etwas nicht, auf eine Ärztin vielleicht schon.“ Zudem versteht sie nicht, warum Caro dem Anästhesisten am Tag der Operation 300 Euro in bar übergeben musste: „Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“, sagt sie.