Last Minute: So gelingt der Adventkranz garantiert

Stück für Stück zum fertigen „Kranzl“

„Das Reisig wird gleichmäßig auf dem Strohreifen geschlichtet und die kleinen Äste werden Stück für Stück mit Draht befestigt, bis das ,Kranzl‘ fertig ist.“ Bei der Dekoration sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. „Traditionell verwendet man rote Kerzen, Zapfen und ein paar Bändchen“, empfiehlt der erfahrene Garten-Profi.