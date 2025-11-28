Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mord im Rotlichtmilieu

Nach Blutbad in NÖ: Pensionistin (63) verurteilt

Gericht
28.11.2025 18:34
Der Tatort in Traiskirchen (NÖ)
Der Tatort in Traiskirchen (NÖ)(Bild: Stefan Steinkogler, Krone KREATIV)

Eine 63-jährige Wienerin half dem Ex-Bordellchef und Haftfreigänger Josef P. eine Langwaffe zu kaufen – damit erschoss er später in Traiskirchen (NÖ) einen Mann, versuchte auch seine „Ex“ zu töten und richtete sich dann selbst. Vor Gericht sitzt jetzt die Pensionistin. Sie wirkte nämlich beim Suizid mit.

0 Kommentare

Mitte Juli richtete Josef P. in Traiskirchen (NÖ) ein Blutbad an. Mit einer Langwaffe tötete der Ex-Bordellchef, er war gerade auf Haftausgang, den neuen Freund seiner Ex. Der jungen Frau schoss er in beide Knie – sie überlebte knapp. Von der Polizei wurde der vielfach vorbestrafte Schütze später tot in seinem Auto gefunden. Er richtete sich selber.

Waffe fürs Blutbad gekauft
Wegen Mitwirkung an diesem Selbstmord sitzt jetzt eine 63-jährige Pensionistin im Landesgericht Wiener Neustadt auf der Anklagebank. Denn die Frau soll Josef P. geholfen haben, die tödliche Waffe zu kaufen. Bei der Polizei meinte sie: „Er hat gemeint, er will einen Einbruch machen. Und falls er erwischt wird, geht er nicht mehr ins Gefängnis.“

Deswegen habe er ein Gewehr gebraucht. Die Frau, die Josef P. schon seit sechs Jahren kennt, habe er um Hilfe beim Ankaufsgespräch gebeten. Von dem eigentlich geplanten Doppelmord wusste die 63-Jährige nichts – das wird ihr auch nicht vorgeworfen. Zusammen mit einem 59-Jährigem – das Gewehr wurde auf seinen Namen gekauft – fuhr man ins Waffengeschäft. Er sitzt nicht auf der Anklagebank. Gegenüber dem Mann hätte der Ex-Bordellchef nie Suizidabsichten geäußert.

Gewalttat „hat überhaupt nicht zu ihm gepasst“
Die Pensionistin schluchzt vor den Schöffen: „Es war nie die Rede davon, dass er irgendwem was tut, geschweige denn sich selber. Das hat überhaupt nicht zu ihm gepasst.“ Die Angeklagte charakterisiert den Todesschützen als jemanden, der immer groß redete, nie etwas in die Tat umsetzte. Ihr Verteidiger Andreas Strobl: „Er kommt aus dem Rotlichtmilieu. Eine seiner Eigenschaften war extreme Manipulation. Genau das ist hier passiert.“

Lesen Sie auch:
Josef P. (rechts) schoss auf seine ehemals rechte Hand: Thomas H. war sofort tot. Tage vor den ...
Mord in Traiskirchen
Abrechnung im Rotlichtmilieu kostete zwei Leben
13.07.2025

Mit Blick auf das Vorleben, die Vorstrafen und Haftaufenthalte entgegnet die Richterin: „Wie kommt man überhaupt auf die Idee, jemandem zu helfen, eine Waffe zu kaufen?“ – „Ich weiß schon, das war dumm von mir und man sollte ein bisserl nachdenken. Aber ich hab’ nie im Leben gedacht, dass er sich umbringt.“ Das glaubt ihr der Schöffensenat aber nicht: acht Monate bedingt. Sie nimmt das Urteil an.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
TraiskirchenWiener Neustadt
Polizei
BlutbadAuto
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
182.543 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
149.145 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
136.071 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Gericht
Mord im Rotlichtmilieu
Nach Blutbad in NÖ: Pensionistin (63) verurteilt
OP-Drama um Caro (20)
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
Prozess in Feldkirch
Bisswütige Pensionistin flüchtet aus Gerichtssaal
Prozess in Eisenstadt
Ein dreister Ladendieb fällt auf Betrüger hinein
Eigene Frau gestochen
Asia-Wirt muss nach Messerattacke hinter Gitter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf