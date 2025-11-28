Nach Blutbad in NÖ: Pensionistin (63) verurteilt

Gewalttat „hat überhaupt nicht zu ihm gepasst“

Die Pensionistin schluchzt vor den Schöffen: „Es war nie die Rede davon, dass er irgendwem was tut, geschweige denn sich selber. Das hat überhaupt nicht zu ihm gepasst.“ Die Angeklagte charakterisiert den Todesschützen als jemanden, der immer groß redete, nie etwas in die Tat umsetzte. Ihr Verteidiger Andreas Strobl: „Er kommt aus dem Rotlichtmilieu. Eine seiner Eigenschaften war extreme Manipulation. Genau das ist hier passiert.“