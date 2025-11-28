RTL der Herren in Copper Mountain ab 18 Uhr LIVE

Schwarz, der am Donnerstagabend nach fast zwei Jahren sein Speed-Comeback im Super-G feierte, fühlt sich „vollkommen wiederhergestellt“. „Ich bin im Kopf sehr klar. Die ganze letzte Saison habe ich sehr gehadert mit mir, weil es körperlich jeden Tag gezwickt hat. Seit Mitte Sommer bin ich schmerzfrei, da ist auch die Freude wieder zurückgekommen und dann hat sich das ganze Skifahren wieder anders angefühlt.“ Der in Sölden geschaffte erste Weltcup-Stockerlplatz seit Dezember 2023 beflügelte Schwarz. „Ich will es einfach genießen, will bereit sein, und einfach rennfahren“, sagte er auch schon im Hinblick auf den Super-G.