Polizeifahndung
TV-Maus angezündet: Polizei sucht Brandstifter
Vier Monate nach dem Brandanschlag auf die bekannte Maus-Statue vor dem Westdeutschen Rundfunk (WDR) in der deutschen Stadt Köln hofft die Polizei nun mithilfe von Fahndungsbildern (siehe oben), den Täter ausforschen zu können. Gefahndet werde nach einem unbekannten Mann, der am Tatabend „immer wieder an der orange Statue“ gezündelt habe, teilte die Kölner Polizei am Freitag mit.
Als die 1,70 Meter große Fiberglasfigur Feuer fing, floh der Unbekannte auf einem Damenrad. Mit diesem Rad sei er zuvor auch zum Tatort gelangt, hieß es weiter. Der Tatverdächtige sei zwischen 48 und 60 Jahre alt, von schlanker Statur und habe einen hellbraunen Pullover, eine blaue Hose sowie blaue Sneaker mit weißer Sohle getragen. Die Fotos, mit denen die Polizei nun nach dem Unbekannten fahndet, stammen aus einer Überwachungskamera.
Verdächtiger hielt sich über eine Stunde lang am Tatort auf
„Der unbekannte Tatverdächtige hielt sich insgesamt über eine Stunde am Tatort auf und versuchte, das Feuer immer weiter mit Brennmaterial zu entfachen“, berichteten die Beamten am Freitag weiter. Den Angaben zufolge meldete ein Sicherheitsmitarbeiter den Brand der Maus-Figur schließlich gegen 0.50 Uhr. Auf dem Boden neben der Figur fanden sich laut früheren WDR-Angaben Bröckchen von Styropor oder eines zerschnittenen Schwamms.
Die Maus-Figur war durch den Brand beschädigt worden und befand sich laut WDR rund einen Monat „auf Kur“. Jetzt steht die Figur wieder „gut erholt und in neuem Glanz“ auf seinem Platz.
