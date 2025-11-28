TV-Maus angezündet: Polizei sucht Brandstifter

Verdächtiger hielt sich über eine Stunde lang am Tatort auf

„Der unbekannte Tatverdächtige hielt sich insgesamt über eine Stunde am Tatort auf und versuchte, das Feuer immer weiter mit Brennmaterial zu entfachen“, berichteten die Beamten am Freitag weiter. Den Angaben zufolge meldete ein Sicherheitsmitarbeiter den Brand der Maus-Figur schließlich gegen 0.50 Uhr. Auf dem Boden neben der Figur fanden sich laut früheren WDR-Angaben Bröckchen von Styropor oder eines zerschnittenen Schwamms.