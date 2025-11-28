Illegale Kreditgebühren: Drohungen statt Einsicht

„Wir vertreten schon über 200 Klienten in Österreich, die illegale Kreditgebühren zurückfordern. Jede Woche kommen mehr hinzu“, erzählt Rechtsanwältin Anela Blöch, ATB.LAW. „Oft geht es ganz leicht, doch so einen Fall wie in Kärnten haben wir noch nicht erlebt.“