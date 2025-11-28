Verletzter lag nach Unfall stundenlang neben Wrack

Dramatischer Unfall in der Nacht auf Freitag im steirischen Eibiswald: Ein 57-Jähriger stürzte mit seinem Kastenwagen über eine Böschung und krachte gegen einen Baum. Er konnte sich noch aus dem Unfallauto befreien, blieb dann aber neben dem Wrack liegen. Erst Stunden später konnte er geborgen werden.
Es müssen grauenhafte Stunden für den 57-Jährigen aus dem Bezirk Lienz (Tirol) gewesen sein. Gegen 3 Uhr fuhr er auf der B69 in Fahrtrichtung Soboth in einer Rechtskurve auf die Leitschiene auf, verlor die Kontrolle über seinen Kastenwagen und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe - ehe er gegen einen Baum prallte.
Mit dem Heli ins Spital
Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der 57-Jährige dürfte sich selbst aus dem Fahrzeug befreit haben, doch dann blieb er neben dem Wrack liegen. Ein Anrainer fand ihn gegen 5.20 Uhr und setzte die Rettungskette in Gang.
Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Das total beschädigte Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Sankt Oswald ob Eibiswald geborgen.
