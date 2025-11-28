Verletzter lag nach Unfall stundenlang neben Wrack

Es müssen grauenhafte Stunden für den 57-Jährigen aus dem Bezirk Lienz (Tirol) gewesen sein. Gegen 3 Uhr fuhr er auf der B69 in Fahrtrichtung Soboth in einer Rechtskurve auf die Leitschiene auf, verlor die Kontrolle über seinen Kastenwagen und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe - ehe er gegen einen Baum prallte.