Nonnen von Goldenstein pfeifen auf „Knebelvertrag“

Zusammen mit ihrem Anwalt und engen Vertrauten nahmen die Schwestern von Goldenstein das achtseitige Dokument am Freitag genaustens unter die Lupe. Man war sich rasch einig: „Wir nehmen diese Vereinbarung mit Sicherheit nicht an“, bleiben Rita, Bernadette und Regina standhaft. Die Fronten bleiben somit verhärtet – die drei betagten Damen gehen weiter auf Konfrontation mit ihrem geistlichen Obereren Propst Markus Grasl.