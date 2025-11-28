Nonnen von Goldenstein pfeifen auf „Knebelvertrag“

Endlich Ruhe in Goldenstein? Nein! Die drei wehrhaften Schwestern bleiben kämpferisch und werden die Vereinbarung ihrer geistlichen Obrigkeit nicht unterschreiben. Diese sollte den Nonnen eigentlich den Verbleib in ihrem früheren Kloster sichern. Warum Rita, Bernadette und Regina weiterkämpfen, haben sie der „Krone“ verraten.
Zusammen mit ihrem Anwalt und engen Vertrauten nahmen die Schwestern von Goldenstein das achtseitige Dokument am Freitag genaustens unter die Lupe. Man war sich rasch einig: „Wir nehmen diese Vereinbarung mit Sicherheit nicht an“, bleiben Rita, Bernadette und Regina standhaft. Die Fronten bleiben somit verhärtet – die drei betagten Damen gehen weiter auf Konfrontation mit ihrem geistlichen Obereren Propst Markus Grasl.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.