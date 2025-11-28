„Finale mit den 99ers würde mich nicht wundern“

Die letzten Wochen haben in der heimischen Eishockey-Liga eines ganz klar gezeigt: Jedes Team hat aktuell so seine Probleme, nur die 99ers sind die große Konstante. Die Grazer spielen derzeit nicht nur das schönste Eishockey, sondern auch das effektivste. Bozen haben sie in zwei Spielen zehn Tore eingeschenkt, Salzburg in den beiden Matches neun – und damit haben sie bewiesen, dass sie die richtig starken Teams schlagen können.