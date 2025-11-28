„Finale mit den 99ers würde mich nicht wundern“

In der heimischen Eishockey-Liga geht es drunter und drüber – an der Spitze liegt Laibach, Meister Salzburg rangiert derzeit gar nur auf Rang sieben. Zuletzt stark im Hoch: die Graz99ers. Für „Krone“-Kolumnist Peter Znenahlik aktuell die heißeste Aktie in der ICEHL.
Die letzten Wochen haben in der heimischen Eishockey-Liga eines ganz klar gezeigt: Jedes Team hat aktuell so seine Probleme, nur die 99ers sind die große Konstante. Die Grazer spielen derzeit nicht nur das schönste Eishockey, sondern auch das effektivste. Bozen haben sie in zwei Spielen zehn Tore eingeschenkt, Salzburg in den beiden Matches neun – und damit haben sie bewiesen, dass sie die richtig starken Teams schlagen können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.