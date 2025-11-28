Letzter Schliff beim Skisaison-Start in OÖ

Was kosten die Tageskarten aktuell? Wie viel zahlt man für Berner Würstel, Germknödel oder ein Bier? Und wie sieht es mit der Pistenbeschaffenheit aus? Die „Krone“ machte beim heutigen Saisonstart einen Check auf der Wurzeralm.
Mit der Wurzeralm in Spital/Pyhrn und dem Hochficht im Böhmerwald sind gestern die ersten zwei Skigebiete in Oberösterreich in die Saison gestartet. Schneefall und tiefe Temperaturen waren für die Betreiber ein Jackpot. Und schon zum „Winterauftakt“ tummelten sich auf der Wurzeralm rund 400 Skifans auf den Pisten. Mit der Standseilbahn, dem Vierer-Sessellift, einem Schlepplift und dem Kinderland ist bis Sonntag zumindest ein Teilbetrieb möglich.
