Warnung vor Listerien in Regenbogenforellenfilets

Der Diskonter Hofer hat einen Rückruf von geräucherten Regenbogenforellelfilets gestartet. Bei einer Routinekontrolle wurden in Proben Listerien entdeckt.
Konkret geht es um die Produkte Almare Seafood Regenbogenforellenfilets 125 Gramm, Natur und Pfeffer mit dem Verbrauchsdatum 30.11.2025 und der Charge LOT 4254431. Bei beiden rät Hofer vom Verzehr ab. Gekaufte Ware könne gegen Erstattung des Preises auch ohne Rechnung zurückgegeben werden.
Schwere Krankheitsverläufe möglich
Eine Listerien-Erkrankung äußert sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden.
