Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder

Einen „Abschluss auf Augenhöhe“ forderte Vorarlbergs Landeshauptmann und ÖVP-Chefverhandler Markus Wallner im Vorfeld der Gespräche zum Stabilitätspakt in der „Krone“. Der Pakt, der den finanziellen Spielraum für Bund, Länder und Gemeinden vorgibt, ist seit Langem eine zähe Angelegenheit und Auslöser für das „Blame-Game“. Jeder schiebt die Schuld auf den anderen.