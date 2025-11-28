Rätselhafter Sturz von Balkon: 26-Jähriger ist tot

Schrecklicher Vorfall in der Nacht auf Freitag im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel): Während einer nächtlichen Zusammenkunft in einer Wohnung verschwand ein Einheimischer (26) auf dem Balkon. Wenig später fand man seine Leiche.
Am Donnerstagabend hielt sich der 26-Jährige gemeinsam mit zwei Bekannten (beide ebenfalls 26 Jahre) und einer weiteren Bekannten (23) in der Wohnung in Fieberbrunn auf. Zehn Minuten nach Mitternacht begab sich der junge Mann auf den Balkon, um dort etwas zu holen. Dabei schloss er die Balkontüre.
Als er nicht zurückkam, sahen Bekannte nach
Als der 26-Jährige nach fünf Minuten noch nicht zurückgekommen war, sahen seine Freunde nach ihm und stellten fest, dass er offensichtlich vom zweiten Stock über das Balkongeländer auf die darunterliegende Terrasse gestürzt war.
Freunde und Notarzt leisteten Erste Hilfe
Die Bekannten setzten sofort den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe, ebenso der zugleich alarmierte Notarzt. Trotzdem verstarb der Tiroler noch am Unfallort. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Verstorbenen an. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sind derzeit noch im Gange.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.