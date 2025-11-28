Rätselhafter Sturz von Balkon: 26-Jähriger ist tot

Am Donnerstagabend hielt sich der 26-Jährige gemeinsam mit zwei Bekannten (beide ebenfalls 26 Jahre) und einer weiteren Bekannten (23) in der Wohnung in Fieberbrunn auf. Zehn Minuten nach Mitternacht begab sich der junge Mann auf den Balkon, um dort etwas zu holen. Dabei schloss er die Balkontüre.