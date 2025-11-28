Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

16 Grad am Gletscher

Der Herbst in Österreich war wieder etwas zu mild

Österreich
28.11.2025 18:26
Der meteorologische Herbst ist in diesem Jahr wieder etwas zu mild verlaufen (Symbolbild).
Der meteorologische Herbst ist in diesem Jahr wieder etwas zu mild verlaufen (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Der diesjährige meteorologische Herbst (September bis November) ist etwas zu mild verlaufen. Das teilte die GeoSphere Austria am Freitag mit. Vor allem Mitte September und Anfang November gab es demnach ungewöhnlich hohe Temperaturen.

0 Kommentare

An einigen Wetterstationen lagen die Temperaturen sogar nahe an den Monatsrekorden. So wurden am 19. September am Pitztaler Gletscher (Tirol) 16 Grad und am Brunnkogel (Oberösterreich) 13,6 Grad gemessen. Das ist an beiden Stationen der zweithöchste Wert, der je in einem September gemessen wurde. „In der vorläufigen Bilanz liegt der meteorologische Herbst 2025 im Tiefland Österreichs auf Platz 43 in der Reihe der wärmsten Herbste der 259-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen auch Platz 39 in der 175-jährigen Gebirgsmessreihe“, sagte Klimatologe Alexander Orlik von GeoSphere Austria.

Die Zahl der Tage mit Frost lag ungefähr im Bereich des vieljährigen Durchschnitts. Unterhalb von 500 Metern Seehöhe gab es im österreichweiten Mittel zehn Tage, von 500 bis 1000 Meter Seehöhe 18, von 1000 bis 1500 Meter 24 und bis 2000 Meter 30 Frosttage.

Lesen Sie auch:
Über 30 Grad wurden am Samstag in Reichenau an der Rax gemessen.
Mitten im September
Hitzealarm im Herbst: Über 30 Grad an der Rax
20.09.2025
Minus 12 Grad möglich
Es wird kalt, samt Mix aus Sonne, Glatteis, Schnee
27.11.2025

Trocken im Südwesten, feucht im Nordosten
Die Niederschlagsmenge lag zehn Prozent unter dem vieljährigen Mittel. Das sei aber innerhalb der normalen Schwankungsbreite (plus/minus 21 Prozent, Anm.), sagte Orlik. Im Südwesten, beispielsweise in Osttirol und Oberkärnten, sei es im Herbst zu trocken gewesen, im Nordosten wie im Wald- und Weinviertel zu feucht. 

320 Sonnenstunden wurden zudem registriert, das entspricht etwa dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichTirolOberösterreich
Herbst
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Von Wellen umgekippt
Containerschiff vor Küste von Sumatra gekentert
Migranten, die „den inneren Frieden untergraben“, solle die Staatsbürgerschaft entzogen werden, ...
Neue Verschärfungen
Trump will Migration aus „Dritter Welt“ aussetzen
Ein Freiwilliger verteilt Hilfsgüter. Die Anteilnahme in der Bevölkerung ist enorm.
Mindestens 128 Tote
Wolkenkratzer in Hongkong brennen immer noch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
182.543 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
149.145 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
136.071 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Österreich
Mord im Rotlichtmilieu
Nach Blutbad in NÖ: Pensionistin (63) verurteilt
Krone Plus Logo
Weiche Landung
Die (dreisten) Versorgungsjobs für Politiker
Hofer startet Rückruf
Warnung vor Listerien in Regenbogenforellenfilets
16 Grad am Gletscher
Der Herbst in Österreich war wieder etwas zu mild
Vorfall in Tirol
Rätselhafter Sturz von Balkon: 26-Jähriger ist tot
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf