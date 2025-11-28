Der Herbst in Österreich war wieder etwas zu mild

An einigen Wetterstationen lagen die Temperaturen sogar nahe an den Monatsrekorden. So wurden am 19. September am Pitztaler Gletscher (Tirol) 16 Grad und am Brunnkogel (Oberösterreich) 13,6 Grad gemessen. Das ist an beiden Stationen der zweithöchste Wert, der je in einem September gemessen wurde. „In der vorläufigen Bilanz liegt der meteorologische Herbst 2025 im Tiefland Österreichs auf Platz 43 in der Reihe der wärmsten Herbste der 259-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen auch Platz 39 in der 175-jährigen Gebirgsmessreihe“, sagte Klimatologe Alexander Orlik von GeoSphere Austria.