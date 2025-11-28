Salzburg-Kapitän: „Ganz einfach nicht gut genug!“

Wieder einmal standen die Salzburger mit leeren Händen da. Wieder einmal ließ die Effizienz vor dem gegnerischen Tor zu wünschen übrig. Und wieder einmal leisteten sich die Mannen von Trainer Thomas Letsch in der Defensive teils haarsträubende Fehler. Es erinnert an eine Schallplatte, die hängen geblieben ist.