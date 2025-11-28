Salzburg-Kapitän: „Ganz einfach nicht gut genug!“

Für Red Bull Salzburg scheint die Europa League eine Nummer zu groß zu sein. Kapitän Mads Bidstrup sprach nach der 1:4-Niederlage, der bereits vierten Pleite im fünften Spiel in der Europa League, Klartext. Nach Schlusspfiff hatte nur ein Bullen-Kicker Grund zur Freude.
Wieder einmal standen die Salzburger mit leeren Händen da. Wieder einmal ließ die Effizienz vor dem gegnerischen Tor zu wünschen übrig. Und wieder einmal leisteten sich die Mannen von Trainer Thomas Letsch in der Defensive teils haarsträubende Fehler. Es erinnert an eine Schallplatte, die hängen geblieben ist.
