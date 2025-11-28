Taiwan-Krise: China lässt die Muskeln spielen

Eine unglückliche Äußerung der neuen japanischen Regierungschefin Sanae Takaichi hat in China massive Gegenreaktionen ausgelöst. Die Führung in Peking lässt nach außen die Muskeln spielen wie selten zuvor und zieht im Inneren mit Verhaftungen die ideologischen Schrauben an wie seit Jahren nicht mehr.